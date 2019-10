L'uomo barricato in una scuola media si è arreso: «Voglio parlare con un magistrato»

È uscito dalla scuola della frazione di Foligno l'uomo che si era barricato stamani in un istituto comprensivo chiedendo di parlare con un magistrato. È stato preso in consegna dalla polizia e condotto in procura a Spoleto. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. L'uomo aveva con sé dei contenitori e dei fili rivelatisi un falso ordigno. Anche su questo sono comunque in corso accertamenti, da parte degli artificieri.

L'uomo si era barricato inizialmente con la figlia, minacciando di avere un ordigno. Gli alunni sono stati fatti subito allontanare e poco dopo anche la bambina è uscita dalla scuola. Non sono chiari i motivi per i quali l'uomo si sia barricato nell'istituto.