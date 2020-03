Flash-mob dai balconi di domenica 22 marzo tra le polemiche. Come partecipare

Fals-mob dai balconi delle case degli italiani costretti a ridurre al minimo i contatti e le uscite per arginare l'emergenza coronavirus tra le polemiche. Quella che inizialmente era sembrata a molti una buona iniziativa per dimostrarsi vicinanza reciproca, anche se a distanza di sicurezza, con il passare dei giorni e l'aumento del numero dei decessi riconducibili al Covid-19 è stata da più parti criticata come irrispettosa. Tra gli altri, all'indomani delle immagini diventate tristemente famose con i camion militari impegnati a trasportare le bare dei defunti di Bergamo, l'invettiva di Beppe Fiorello: «Basta canti suoi balconi, piuttosto tre giorni di lutto nazionale».



Nonostante i pareri discordanti, anche per oggi domenica 22 marzo alle ore 18 è previsto un flas-mob. Stavolta la canzone scelta è "Ciao mamma" di Jovanotti, ma considerato il precipitare della situazione, con l'ultima stretta decisa dal Governo con ulteriori restrizioni, è difficile pensare che l'adesione sarà elevata al pari dello scorso weekend. Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Marzo 2020, 13:05

