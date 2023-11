'Filippo Turetta ragazzo modello', spunta la pagina Facebook: «Su di lui illazioni». Social indignati, boom di segnalazioni

di Marta Goggi

Una pagina «Filippo Turetta ragazzo modello», è stata aperta da ignoti su Facebook «per confutare le illazioni su un bravo ragazzo vittima del pressappochismo dei media». La pagina ha già raccolto commenti negativi e offese da chi l'ha letta, che invitava a segnalarla al social network.

I contenuti

I vari post finora pubblicati sono incentrati su precisazioni relative alle informazioni che compaiono a proposito di Turetta, improntati al garantismo. L'ultimo, a titolo di esempio, riguarda il consenso dato da Turetta all'estradizione alle autorità tedesche. «Non significa 'confessare' - precisa chi ha pubblicato il post - significa voler tornare in Italia al più presto per chiarire la propria posizione non avendo nulla da nascondere». Vi sono poi insinuazioni di carattere politico sulle presunte intenzioni che ci sarebbero dietro alle dichiarazioni della sorella di Giulia, Elena, in particolare delle sue critiche a Matteo Salvini: «Avremo presto in circolazione una nuova Ilaria Cucchi?», è il commento malevolo.

