Filippo Turetta indagato per omicidio volontario. L'avvocato: «È sofferente. Con Giulia insistente come lo sono i ragazzi di oggi»

Prima notte in cella per Filippo Turetta, il 22enne è detenuto nel carcere tedesco di Halle in Germania, dove è finita la sua fuga di oltre mille chilometri da Vigonovo (Venezia) a una città vicino Lipsia. Per lui, alla luce del ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin, è scattata l'imputazione per omicidio volontario e sequestro di persona. Da quando il giovane è stato fermato, sabato notte, nessun contatto è avvenuto con la famiglia né con l'avvocato che assiste i Turetta. Lo ha confermato lo stesso legale, Emanuele Compagno: «Non ho sentito Filippo e neppure chi lo assiste in Germania, quindi - ha precisato - non faccio commenti. Filippo, assistito da un altro legale, deve essere sentito in Germania per motivi esclusivamente procedurali, non credo che i genitori lo vadano a trovare così, se non necessario, neppure io andrò».