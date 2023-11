Giulia Cecchettin, il messaggio di Renato Zero: «Tu hai vinto, l'odio ne esce sconfitoo»

di Cristina Siciliano

La morte di Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta successivamente arrestato in Germania, ha scosso profondamente tutta l'Italia. Dal minuto di silenzio chiesto da Elodie prima del suo concerto ai post social, sono molti i personaggi dello spettacolo che hanno voluto rivolgere il loro pensiero alla 22enne. Attrici, attori, musicisti, influencer e scrittrici soprattutto via social si muove contro i femminicidi e abbraccia la lotta di Elena Cecchettin, la sorella di Giulia. Tra questi c'è Renato Zero che con la sua lettera per Giulia che ha pubblicato sul suo profilo Instagram è riuscito a commuovere tutti i suoi fan.

La lettera di Renato Zero

«Dolce, tenera Giulia, ho saputo che sei andata via - ha scritto Renato Zero a corredo del post Instagram -.

Il cantautore ha aggiunto: «Giulia il tuo amore è ancora qui e parlerà, respirerà e ti rappresenterà per sempre. Io e tantissimi altri sani e appassionati testimoni, ti porteremo nel cuore. Tu hai vinto. L’odio invece, ancora una volta, ne esce sconfitto. Che il Signore raccolga la tua anima innocente e le offra la pace migliore. Il tuo per sempre amico».

