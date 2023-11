Elena Cecchettin, la sorella di Giulia in lacrime: «Mi sveglio e mi viene da piangere. Filippo ha spezzato anche la mia vita»

di Redazione web

Elena Cecchettin è diventata immediatamente il volto della battaglia della famiglia di Giulia, quella che la sorella maggiore della 22enne uccisa ha promesso di portare avanti in nome suo e delle altre donne vittime di violenza. Lucida, razionale, sin dal primo momento della scomparsa della ragazza, forte. Ma anche piena di dolore, al quale si è abbandonata stamattina durante una dichiarazione ai giornalisi.

Le lacrime di Elena

«Io mi sveglio ogni mattina e mi viene da piangere a pensare che mia sorella non è nella camera affianco alla mia, e stamattina me la sono immaginata che diceva ‘vai Ele spacca tutto’ perché lei mi supportava in tutto», ha detto Elena tra le lacrime. «Mi diceva sempre che ero un 'oplita'. Quando era al liceo classico mi raccontava che gli opliti erano i guerrieri e lei diceva sempre che bisogna avere la forza di un oplita».

La vita spezzata

«Filippo ha deciso di chiudere la vita di mia sorella e non aveva il diritto di farlo, ma lui non ha spezzato solo la sua ma anche la mia e quella della mia famiglia», ha continuato Elena. «Mia sorella era più buona, più dolce, più sensibile di quello che tutti immaginano. Un'anima pura, un'eterna bambina ma non nel senso di stupida e ingenua; nel senso che era una persona che viveva la vita con leggerezza e senza cattiveria».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 13:51

