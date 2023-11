Giulia Cecchettin, il papà parla dei genitori di Filippo Turetta: «Non provo né odio né rabbia»

«In questo momento non provo né odio né rabbia. Penso solo alla mia Giulia, che ora non c’è più». Lo dice ai cronisti fuori dalla casa a Vignovo, in provincia di Venezia, Gino Cecchettin, il papà di Giulia la ragazza di 22 anni trovata morta sabato nel lago Barcis, vicino Pordenone.

Giulia Cecchettin, papà Gino pubblica l'ultima chat con la figlia nella notte: «Ti voglio bene»

Per l’omicidio è stato arrestato l’ex fidanzato di Giulia, Filippo Turetta. Il ragazzo è stato fermato in Germania dopo una fuga durata sette giorni. “Ieri alla fiaccolata la vicinanza è stata enorme. È arrivata al cuore, non smetterò mai di ringraziare tutti gli italiani” ha aggiunto Gino.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 10:56

