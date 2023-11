«Laurea honoris causa a Giulia Cecchettin»: la proposta dopo la morte della 22enne. La seduta giovedì e la sedia vuota

Giulia Cecchettin potrebbe laurearsi. La ragazza uccisa negli scorsi giorni avrebbe conseguito la laurea giovedì 16 dicembre in ingegneria biomedica. Mesi dopo, sarebbe toccato all'ex fidanzato Filippo Turetta.

La proposta

Il ministro degli Esteri, e vice premier Antonio Tajani, a margine del meeting di Forza Italia a Taormina avanza una proposta: «Questa drammatica vicenda che ha colpito tutti noi per l'efferatezza dell'omicidio si conclude tragicamente per una ragazza che si stava per laureare. Io credo che dovremmo darle una laurea honoris causa».