Tragico ritrovamento questa mattina a Casale sul Sile, in provincia di Treviso: il figlio ha trovato il padre morto in un ramo del fiume Sile che passa vicino all'abitazione dell'anziano. E' accaduto intorno alle 7.30 di lunedì 17 settembre, in vicolo san Michele. La vittima è un 70enne, i vigili del fuoco e i carabinieri stanno valutando le cause della morte dell'uomo.