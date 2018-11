Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La battaglia diper riportare il figlioa scuola ha commosso il web. Francesco è un ragazzo di 16 anni con. Vive a Bores con i suoi genitori, in provincia di Cuneo. Franci, dopo le scuole elementari e medie, ha iniziato a frequentare un istituto superiore.Come riporta La Stampa, mamma Claudia Pirotti si è adoperata con grande impegno per l'inserimento alle superiori del figlio, alternandosi con un operatore pagato 25 euro all'ora, per trascorrere i primi giorni di scuola. La mamma-coraggio si è presa anche delle ferie. «Francesco - ha raccontato Claudia alla Stampa - ha bisogno di vedere qualcuno che conosce,».Dal 18 ottobre scorso, però, Francesco sarebbe dovutoperché il suo caso «era troppo difficile da gestire». La mamma ha raccontato su Facebook la storia del figlio e immediatamente è scoppiato un tam tam social con l'hashtag, che è diventato virale.I genitori dovrebbero incontrare il provveditore, il preside e gli insegnanti di Francesco per trovare. «Ascolteremo le loro proposte - avrebbe spiegato mamma Claudia - per riportare al più presto a scuola Francesco. Ma non mi illudo. Bisogna mettere in campo un. Per questo eravamo partiti in tempo, a gennaio, per preparare il passaggio dalle Medie e l’inserimento al liceo».E avrebbe concluso: «Le energie mentali, fisiche, finanziarie sono state molte. La solidarietà sui social network? Ringraziamo tutti con il cuore, ma questa mobilitazione non è per Franci. Ormai il suo anno è compromesso. È il sistema che va cambiato, affinché non accada più a nessun altro ragazzo con le sue particolarità di essere escluso dal diritto allo studio».