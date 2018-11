Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è finalmente tornata a casa. Laè rientrata nel suo Paese, in Scozia, atterrando adopo mesi di tentativi disperati. Si era innamorata di, Priyanjana De Zoysa, che aveva sposato nel 2012. Per stare con lui aveva venduto la sua casa di Musselburgh e con quei soldi costruito la loro abitazione nello Sri Lanka, dove si era trasferita. Il giovane però è stato ucciso in un agguato e lei, che aveva intestato tutto a lui,Pur di mantenere la famiglia del marito aveva accumulato debiti per migliaia di sterline. Ha tentato di vendere la casa che aveva comprato per loro, ma i suoi suoceri, glielo hanno impedito. Bloccata nello Sri Lanka senza soldi per tornare a casa, aveva fatto appello alle autorità britanniche di aiutarla.«Mi sento un stupida ora che ho capito di non aver ascoltato la mia famiglia e i miei amici che mi dicevano che era solo una questione di soldi, non mi ha mai amato sul serio», ha detto al suo ritorno a casa. «Pensavo che mi amasse davvero, ma ovviamente non era così. La famiglia di mio marito mi ha praticamente tenuta agli arresti domiciliari per due anni. Non potevo andare da nessuna parte, nemmeno in spiaggia». Diane De Zoysa è riuscita a fuggire da quella "prigione" grazie all'aiuto di alcuni amici. Ora è pronta a costruirsi una nuova vita.