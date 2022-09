Fidanzati da giovani, si ritrovano dopo 55 anni e si sposano: la bella favola di Anna Maria e Virginio

Una bella storia dal lieto fine. Virginio e Anna si erano conosciuti e fidanzati negli anni Sessanta, poi ognuno aveva fatto la propria vita, il lavoro, il matrimonio, il trasferimento. Sono trascorsi 55 anni, ma quell'amore giovanile era rimasto nei loro cuori, congelato in un angolo, ma mai spento. Virginio Bernieri e Anna Maria Oriboni, decenni dopo, si sono incontrati di nuovo e hanno deciso di coronare quel sogno d'amore, sposandosi a Reggio Emilia, come racconta La Gazzetta di Reggio.

Una lunga storia d'amore

Negli anni Sessanta, Virginio aveva da poco iniziato la sua carriera come ufficiale della Marina Militare, che lo trasferì ad Augusta, in Sicilia, dove conobbe Anna Maria. Un colpo di fulmine che li portò a fidanzarsi, ma un anno dopo, il giovane marinaio fu trasferito in Australia, e la relazione sentimentale, a causa dell'enorme distanza s'interruppe. Ognuno dei due ha proseguito la propria vita. Virginio si è sposato, ha avuto figli, ma poi la moglie è morta ed è rimasto vedovo. Anche Anna Maria si è sposata, ha avuto figli, ma poi ha divorziato.

Lieto fine

Poi il destino ha fatto il suo corso. Virginio, dall'Australia è tornato in Italia, ritrovando la sua amata di un tempo; insieme hanno deciso di chiudere quel cerchio della vita che aveva interrotto il loro amore di gioventù. 55 anni dopo, sono convolati a nozze, sposi nel comune di Reggio Emilia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Settembre 2022, 12:28

