Fidanzati aiutano una donna con l'auto in panne, ma era una truffa e lei uccide il ragazzo con una pistola

Si ferma ad aiutare una donna che aveva l'auto in panne ma viene ucciso. Adam Simjee, uno studente universitario della Florida, era in vacanza con la sua fidanzata Mikayla Paulus nel parco nazionale di Talladega, nello stato dell’Alabama, quando in strada hanno notato una donna che sembrava essere in difficoltà.

I due si sono subito fermati, ma dopo poco la donna, Yasmine Hider, ha tirato fuori una pistola e li ha minacciati. La Hider li ha obbligati ad andare verso il bosco, ma a quel punto la situazione è degenerata. Il ragazzo, che aveva con sé una pistola, sentendosi in pericolo ha tirato fuori l'arma ma a quel punto la donna ha esploso due colpi ferendolo mortalmente.

Immediatamente la ragazza della vittima ha chiamato i soccorsi che una volta sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Anche la donna è rimasta ferita nella sparatoria: trasferita in elisoccorso in ospedale è stata operata e ora si trova in condizioni molto gravi. Pare che l'intenzione della donna fosse quella di rapinare la coppia ma purtroppo il furto è finito in tragedia.

Gli investigatori in seguito hanno scoperto che Hider viveva in un campo nella foresta con l'altra donna, a circa mezzo miglio da dove è avvenuta l’aggressione. Con loro c'era anche un bambino di 5 anni che ha accolto gli agenti con un fucile in mano. Oltre alla Hider è stata arrestata così anche la sua amica, madre del piccolo, con l'accusa di maltrattamenti su minore e complicità in omicidio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Agosto 2022, 16:21

