Va dalla fidanzata per San Valentino, ma è ricercato: la polizia lo arresta alla fermata del bus

Voleva raggiungere la fidanzata per, ma era ricercato ed è stato arrestato. È la disavventura capitata ad un minorenne con precedenti penali per reati contro il patrimonio che era ricercato da settimane: da giorni aveva pianificato l'appuntamento con la fidanzata e doveva prendere l'autobus per raggiungerla, in un paese vicino Catania.Gli agenti delle 'Volanti' della Questura di Catania però lo hanno individuato e fermato, sulla base di un ordine di carcerazione nell'istituto penale per i minorenni di Bicocca: i poliziotti lo hanno riconosciuto mentre aspettava il bus ad una fermata di piazza Santa Maria di Gesù. Il giovane alla vista degli agenti è salito fulmineamente sul mezzo pubblico nel tentativo di confondersi fra i passeggeri, ma gli agenti hanno bloccato il bus e arrestato il ricercato, che dovrà scontare la condanna di un mese di reclusione. Un San Valentino che non dimenticherà facilmente.