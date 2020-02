Banksy, nuova opera per San Valentino: ecco dove si trova. Ed è già virale FOTO

Una ragazza che con un lancio di fionda colpisce - a mo' di Cupido - un mazzo di rose rosse che esplodono come una macchia di sangue: lo stile inconfondibile è quello di. Ed è stato lui stesso a confermare di essere l'autore dell'opera comparsa nelle ultime ore, in occasione di, sul muro di un edificio di Bristol.Il disegno è divenuto subito un'attrazione a Marsh Lane, una via del quartiere cittadino di Barton Hill, in quella che è la città natale del misterioso artista britannico di cui non si conosce l'identità: è apparso sul muro della casa di, che giusto ieri ha compiuto 67 anni ed è stato fotografato dalla figlia, Kelly Woodruff, di 37, che ha poi diffuso«C'è un sacco di entusiasmo, la gente viene, ammira, scatta foto, è fantastico. Il disegno è incredibile e bellissimo», ha detto la stessa Woodruff all'agenzia Pa.