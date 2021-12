Festa clandestina e maxi-focolaio nel Salento: in paese i positivi schizzano oltre quota 400

Maxi-focolaio nel Salento dove per via di una festa clandestina il numero dei positivi al Covid a Copertino, in provincia di Lecce, è schizzato a quota 410. A rendere noti i dati è stata la sindaca Sandrina Schito, con un post sui social: il cluster, scrive il Quotidiano di Puglia, è partito da una festa clandestina che ha scatenato l'ondata di contagi nella cittadina salentina.

«Aggiornamento Covid – ha scritto il sindaco - Oggi è di 410 il numero dei cittadini copertinesi positivi. Il numero dei più risulta essere completamente asintomatico , altri cittadini presentano lievi sintomi ( soprattutto raffreddore) pochissimi febbre. La maggior parte è vaccinato, qualcuno anche con terza dose».

«È la variante Omicron che si sta diffondendo a macchia d'olio - continua il sindaco - Dopo i primi focolai che hanno fatto varco al contagio, questo ha continuato a propagarsi. Tra ieri ed oggi pochi i locali aperti, e rispetto delle regole, seppur tardivo. L'invito è lo stesso: Evitare gli incontri familiari, riunioni, cenoni, e soprattutto diventa sempre più importante continuare la vaccinazione, fin'ora unico e solo argine e protezione a sintomatologie gravi, ospedalizzazioni o terapie intensive, come si sta appurando con evidenza».

Il post su Facebook del sindaco

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Dicembre 2021, 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA