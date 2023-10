Precipita nel vuoto dalla ferrata: morto sul colpo, era senza attrezzatura di sicurezza

di Redazione web

Un uomo è morto dopo essere precipitato per centinaia di metri dalla via ferrata Marangoni, che dall'abitato di Mori (Trento) sale al Monte Albano. Si tratta di una via esposta e anche impegnativa, in alcuni tratti, dal punto di vista atletico. Dalle prime informazioni la vittima sarebbe caduta mentre stava affrontando l'ultimo tratto della via. Sul posto il soccorso alpino ed i carabinieri della compagnia di Rovereto.

Senza attrezzatura

L'escursionista trentino del 1965 ha perso la vita precipitando per circa 150 metri sul monte Albano, nella zona di Mori, in Trentino. La chiamata al Numero unico per le emergenze è arrivata poco prima delle 13 da parte di un altro escursionista che, appena terminata la ferrata ha visto la persona ultimare il tratto attrezzato e precipitare poco dopo dal sentiero nel vuoto. Dai primi riscontri dei carabinieri sembrerebbe che l'uomo non avesse l'attrezzatura necessaria per affrontare una via esposta come quella.

L'allarme

La Centrale di Trentino Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre in piazzola si preparavano gli operatori della Stazione del Soccorso alpino della Vallagarina.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 21:22

