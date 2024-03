Guida in piena notte con la patente scaduta e senza assicurazione per andare da amici: al volante una signora di 103 anni

Alt! L'auto accosta alla paletta dei carabinieri e, sorpresa, alla guida c'è un'arzilla signora di 103 anni che sta andando in piena notte a trovare alcuni amici. Senza assicurazione e con la patente scaduta. L'anziana, classe 1920, è stata fermata a Bodeno, nel Ferrarese, dopo che i militari hanno ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino che ha notato verso l'una un'auto bianca procedere in maniera pericolosa in piazza della Repubblica

I carabinieri hanno rintracciato la macchina in pochi minuti e dopo aver controllato la patente dell'anziana e appreso il suo anno di nascita, hanno intuito che la donna era disorientata e continuava a girare intorno alle stesse strade. Nonostante lo stupore per la situazione quantomeno singolare, per la signora di 103 anni sono scattate le contravvenzioni previste dal Codice della strada e il veicolo è stato prelevato da un carro attrezzi che lo ha caricato e trasportato nel luogo da lei richiesto. Infine la signora è stata riaccompagnata a casa, concludendo così la sua notte brava.

