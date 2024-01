Ferragni si rivede sui social e dice: «Mi siete mancati»

di Ida Di Grazia

«Mi siete mancati». Diciassette giorni dopo lo scandalo del “Padoro-gate”, seguito da quello delle uova di Pasqua, Chiara Ferragni rompe il silenzio e torna sui social. L’imprenditrice digitale pubblica due stories: questa volta nessuna immagine dimessa, niente tuta grigia del pentimento (che, ricordiamo, è andata subito sold out nonostante il costo di ben 600 euro), ma un bel primo piano con dolce sorriso, perfettamente truccata e un maglione blu a collo alto, seguito da un post scritto. Ferragni, che è passata da 30 milioni a 29,5 milioni di follower, si rivolge al suo pubblico con il box domande “come state?”. La sua ultima apparizione era datata 18 dicembre, ad eccezione di un fugace capolino nelle storie del marito Fedez durante le Feste di Natele, il 3 gennaio l’autocensura è terminata e insieme alla foto, la Ferragni ha pubblicato una sua riflessione e un ringraziamento a chi le è stato vicino in queste settimane. «

Una cosa mi sento di dirla – si legge - Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi.

Per il momento le Procure coinvolte nello scandalo pandoro Balocco hanno aperto fascicoli “esplorativi”, senza cioè indagati e ipotesi di reato. La Ferragni prova a mettersi alle spalle il suo periodo più difficile che le è costato caro in termini di reputation e si rivolge al suo zoccolo duro quello che l’ha sempre difesa nonostante tutto mettendoci come sempre la faccia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 06:30

