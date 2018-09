Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2018 10:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un giallo la cancellazione della dedica in memoria die del figliolettosu unadi piazza della Vittoria a. Non si sa bene se si sia trattato di un atto vandalico o di un errore, sta di fatto che una passata di vernice ha cancellato la scritta in ricordo di Federica De Luca e del suo bambino, ammazzati dal marito di lei poi suicidatosi. Un orribile fatto di cronaca che scosse tutta l'Italia. quella frase, “Per non dimenticare...Federica e il piccolo Andrea”, era contornata di farfalle e fiori colorati ad omaggiare la purezza di chi la vita l’aveva persa brutalmente, troppo presto e per mano di chi avrebbe dovuto amarla.La cancellazione di quelle parole ha scatenato l’indignazione su Facebook, tanto da spingere l’amministrazione comunale ad assicurare che il tutto sarà ripristinato al più presto. La panchina sarà disegnata nuovamente dall'artista Silvia Quero. Resta da capire come sia potuto accadere, mentre la famiglia chiede che quella frase venga ripristinata al più presto.