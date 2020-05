Fase 2, cinema e teatri pronti alla riapertura: ecco le condizioni. No alle discoteche

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Maggio 2020, 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella fase 2Con la paura del contagio e una pandemia non ancora fermata sarà difficile tornare alla normalità e se già il governo spiega chee prorogata ancora di qualche tempo, allo stesso tempo per altri ci saranno delle piccole concessioni.Il comitato tecnico-scientifico ha inziato a parlare di aperture di teatri e cinema, ma ha assicurato che per l'estate nessuna discoteca potrà aprire. Anche quelle all'aperto restano off-limits, perché secondo gli esperti l'impossibilità di garantire contatti e assembramenti li renderebbe luoghi troppo pericolosi per il rischio di contagio. Per i cinema e i teatri la soluzione invece potrebbe esserci, come riporta anche il Corriere: si potrà andare solo con posti preassegnati, prenotati prima e pagati online (per evitare contatti in cassa e file), ci si siederà un posto sì e uno no e non su tutte le file e bisognerà indossare sempre la mascherina.