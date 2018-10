I vicini non lo vedono da giorni. Trovato morto in casa a 58 anni

Sabato 6 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragedia a Fano: trovato morto in casa un uomo di 58 anni. E’ successo in via Brigata Messina, dove i vicini di casa da giorni non avevano notizie dell’uomo, che abitava da solo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono entrati in casa rompendo il vetro di una finestra, facendo la tragica scoperta. Non ci sono tracce di violenza ed è quasi certo che il decesso sia riconducibile a cause naturali, ma verrà comunque effettuata l’autopsia. Sul posto anche i carabinieri.