Fabrizio Corona, incidente stradale sulla A1: come sta l'ex re dei paparazzi

Grosso spavento per Fabrizio Corona che ieri (venerdì) pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale sull'autostrada del Sole, all'altezza di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Come scrive Il Resto del Carlino, l'ex re dei paparazzi sta bene, non ha riportato ferite. Fortunamente illesi anche gli altri passeggeri e il conducente della seconda auto coinvolta nello scontro.

Secondo riporta il quotidiano bolognese, Fabrizio Corona viaggiava verso Milano quando l'auto su cui era a bordo insieme ad altre persone si è scontrata violentemente e lateralmente con un altro mezzo all'altezza del chilometro 176. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia stradale di Modena Nord, che hanno deviato la circolazione per mettere i mezzi in sicurezza. Una volta effettuati i rilievi, la situazione è stata ripristinata e Corona si è rimesso in viaggio, così come tutte le altre persone coinvolte nell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Gennaio 2022, 12:45

