L'ex moglie lo va a riprendere dopo un incidente stradale, lui la picchia e scatta la denuncia della donna: «Basta violenze»

Anni di botte e minacce, con un'ultima umiliazione. Un uomo, un paio di settimane fa, ha picchiato l'ex moglie che lo era andato a riprendere dopo un incidente stradale: qualche schiaffo in pieno viso che, però, ha convinto la donna ad uscire dal tunnel della violenza, raccontando ai carabinieri gli ultimi difficili anni trascorsi in coppia. L'episodio è avvenuto a Pratola Peligna, in provincia de L'Aquila.

Lei lo salva, lui la picchia

Per la moglie del 54enne è scattato così il codice rosso che ha portato la giudice Francesca Pinacchio a firmare l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per l’uomo, con la prescrizione anche del braccialetto elettronico per evitare la violazione del divieto stesso. La scelta è dovuta al pericolo di reiterazione del reato.



«Codice rosso»

L'attività investigativa e l'attivazione del codice rosso hanno preso le mosse dalla querela dell'ex moglie che non avrebbe retto ai continui soprusi e presunti maltrattamenti. Il fattore scatenante sarebbe stato l'episodio di due settimane fa quando tra i due, dopo l'incidente in auto dell'uomo, sarebbe scoppiata una lite nel corso della quale il 54enne avrebbe picchiato la donna che lo aveva soccorso in strada.

La goccia che fa traboccare il vaso

L’uomo è ora confinato in casa con il divieto di comunicare all’esterno, se non con i suoi avvocati, e dovrà comparire davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sulmona il prossimo martedì o mercoledì per la convalida dell’arresto e l’interrogatorio di garanzia.

