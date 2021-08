Evasi due detenuti, un 22enne e un 28enne, dal carcere di Trani

Evasi dal carcere di Trani (BAT) due detenuti, Daniele Arciuli, di 22 anni, e Giuseppe Antonio De Noja, di 28. L'evasione, avvenuta questo pomeriggio, è stata resa nota dai sindacati di polizia Fp-Cosp e Sappe, nonchè fonti investigative che hanno avviato ricerche con posti di controllo e perquisizioni in tutto il nord Barese.

I due detenuti avrebbero scavalcato il muro di cinta per poi allontanarsi su via Andria. Sono in corso le ricerche per ritrovarli.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Agosto 2021, 21:40

