Perera rimasta intrappolata in unacon una, motivo per cui a un certo punto ha deciso diin preda alla disperazione. Così è morta, suicida, dopo aver sopportato per anni le avances di una donna che avrebbe dovuto essere per lei una guida spirituale.pare fosse ossessionata da Eva: le scriveva messaggi in continuazione, la costringeva a rapporti intimi. Un rapporto morboso che la stessa ragazza aveva confessato in una lettera a un sacerdote suo amico, dicendo di non poter nemmeno fuggire per timore che sarebbe stata raggiunta. Quando la madre e il padre di Eva hanno scoperto queste lettere hanno chiesto, e ottenuto, l'allontanamento e la sospensione della suora da Milano alla Sicilia, ma questo non è bastato.era rimasta profondamente segnata da quanto accaduto e si è uccisa con una corda per giocare trovata nell'oratorio che frequentava e nel quale aveva conosciuto la sua aguzzina. Inizialmente per i genitori della ragazza è stata dura far credere che la figlia fosse stata vittima di abusi, visto che non c'erano prove della forzatura nel rapporto omosessuale, ma alcune perizie psichiatriche hanno dimostrato che la giovane era vittima e succube della religiosa, di 23 anni più grande.Gli abusi all'epoca in cui Eva era minorenne sono ormai prescritti e per l'unico episodio provato di abuso sessuale l'ex suora ha dovuto scontare 3 anni di carcere (a fronte dei 9 chiesti dall'accusa). Per i genitori non è stata fatta giustizia: Eva non voleva denunciare la suora, era sua vittima, il sacerdote con cui si è confidata non voleva tradire la fiducia della loro figlia, ma il risultato è stato il suicidio. Da 4 anni Eva non c'è più e ogni giorno la madre le scrive delle lettere, come se fosse ancora in vita, in cui le racconta, di volta in volta, quello che accade nel quotidiano, come se Eva potesse ancora leggerlo.