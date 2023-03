Salgono con l'auto sull'Etna pieno di neve: bloccati per ore con il figlioletto di 5 mesi

Il maltempo in Sicilia continua senza sosta. E sull'Etna continua a nevicare con insistenza. Una cartolina che una coppia non voleva assolutamente perdersi, nonostante il figlioletto di di 5 mesi. E così sono saliti sul vulcano innevato in auto per ammirare il panorama, scattare qualche foto e tornare al rifugio. Ma i due non avevano fatto i conti con la copiosa nevicata, restando bloccati per strada.

L'uscita di strada e l'allarme

Toscano lui, siciliana lei, hanno deciso di avventurarsi sull'Etna con il figlio di appena 5 mesi e sono rimasti bloccati lungo la strada. La vicenda ha fortunatamente avuto un lieto fine reso possibile dall'intervento dei soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano. Ad avvertire i soccorsi ci ha pensato una guida vulcanologica che ha ricevuto l'allarme della giovane famiglia. I due, infatti, avevano deciso di recarsi sull'Etna innevato insieme al figlioletto, probabilmente tratta in inganno dal navigatore. I due credevano di poter guidare lungo la strada che dal rifugio Ariel conduce verso Contrada Milia: secondo i dispositivi elettronici, infatti, lo spessore e le condizioni del manto nevoso avrebbero consentito loro di proseguire o di tornare indietro in caso di pericolo. Ma così non è stato. Quando la famigliola si è resa conto delle condizioni impervie per proseguire, non ha potuto andare avanti verso l'Etna né tornare indietro fino al rifugio. L'automobile è quindi scivolata fuori strada e si è fermata.

L'intervento dei soccorsi

Le ricerche dei soccorsi sono scattate immediatamente. Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, già presente in zona per alcune attività addestrative di routine, è rapidamente intervenuto raggiungendo la coppia sconvolta e il loro bimbo di 5 mesi, portandoli al sicuro sani e salvi. I tre, poi, hanno ricevuto i controlli medici del caso, ma fortunatamente erano in buone condizioni di salute.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Marzo 2023, 17:34

