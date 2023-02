Maltempo in Sicilia, strade allagate: l'incubo di Scaletta Zanclea dopo l'alluvione del 2009

Il ciclone provenente da Malta ha sconvolto la provincia di Messina. Il maltempo torna a far paura nel Messinese, soprattutto a Scaletta Zanclea, dove fortissime mareggiate hanno invaso le strade del Comune. Nel paese sono ancora visibili i danni lasciati dalla terribile alluvione del 2009 e, adesso, l'acqua è tornata a invade le strade e le case dei cittadini che hanno subito puntato il dito contro le istituzioni.

«Ischia non ha insegnato nulla»



«La tragedia di Ischia non ha insegnato nulla a nessuno – ha affermato arrabbiato il proprietario di un minmarket della zona -. Non abbiamo imparato nulla neppure dall'alluvione che nel 2009 colpì Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Altolia, Molino, Santo Stefano di Briga, Briga Superiore, Scaletta Zanclea, Itala e Pezzolo». La mareggiata provocò 37 morti, 95 feriti e 6 dispersi oltre che più di 1000 sfollati. «Ce l'ho con le istituzioni - ha proseguito nel suo sfogo a La Repubblica il commerciante -, ma anche con tutti i cittadini di Scaletta Zanclea e Itala: se non scendiamo in piazza, moriremo come topi».

Danni e disagi

Sono già numerosi i danni visibili a occhio nudo nel Comune, in provincia di Messina, ma non mancano anche i disagi. Le problematiche maggiori sono quelle relative alla viabilità anche sulla Strada Statale 114 Orientale Sicula a causa degli allagamenti dovuti alla mareggiata. La strada è stata infatti chiusa al traffico all'altezza di Santa Margherita, in provincia di Messina. Anche a Nicolosi è stata segnalata l'interruzione della circolazione lungo la Sp 92 a causa della caduta di alcuni pali della luce. Allagamenti anche nel siracusano e ragusano. Le basse temperature, inoltre, stanno provocando nevicate abbondanti sui rilievi con accumuli di circa mezzo metro di neve sull'Etna.

Leggi l'avviso completo 👉https://t.co/XefUGKaL20#10febbraio #protezionecivilesicilia1) RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO. Dalle ore 16 alle 24 di oggi 9/2/23: Allerta GIALLA nelle zone A-B-C-D. Allerta ARANCIONE nella zona E. Allerta ROSSA nelle zone F-G-H-I. pic.twitter.com/AeopxFoWoA — Protezione Civile Sicilia (@DrpcSicilia) February 9, 2023

Come segnalato dalla Protezione Civile, in Sicilia resta in vigore l'allerta rossa fino alla mezzanotte di domani, venerdì 10 febbraio.

