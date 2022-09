Esplosione nella storica fabbrica di fuochi d'artificio Vaccalluzzo, uno dei titolari morto a 62 anni

Violenta esplosione stamattina intorno alle 7.30 in una storica fabbrica di fuochi d'artificio a Belpasso, in provincia di Catania. Una persona è morta: si tratta di uno dei titolari della ditta, Antonino Vaccalluzzo, 62 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per i necessari accertamenti e la messa in sicurezza dell'area dell'esplosione, alla quale non è seguito alcun incendio.

Spari tra la folla alle giostre, scoppia il panico alla festa patronale: ferito un uomo, caccia a un 24enne

Napoli, fuochi d'artificio per festeggiare un compleanno: un albero in fiamme. «E gli invitati ridono» VIDEO

Secondo quanto accertato, l'esplosione è avvenuta all'esterno della struttura, mentre l'uomo stava lavorando con della polvere pirica. La deflagrazione non avrebbe causato danni alla fabbrica né fatto scaturire un incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Belpasso, reparto operativo del comando provinciale di Catania insieme con gli artificieri dell'Arma. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Settembre 2022, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA