Esce di casa e scompare nel nulla: Enthoni tiene in ansia una comunità intera

Il suo scooter è stato ritrovato vicino alla stazione ferroviaria di Lecce. Sono ore di attesa e di apprensione per la scomparsa di24enne, di Cavallino in Puglia. Intorno alle 13 di oggi si è conclusa la riunione in Prefettura per organizzare e coordinare gli interventi da parte delle Forze dell’ordine coinvolte nelle operazioni di ricerca del giovane che dalle 7 di ieri mattina non da più sue notizie.Si è allontanato presto dalla sua abitazione dove vive insieme alla madre 49enne che intorno alle 20 di ieri, dopo non averlo sentito per l’intera giornata, si è recata dai carabinieri della locale stazione per la denuncia di scomparsa. Lo scooter con il quale si è allontanato il giovane, che non ha un lavoro fisso, è stato ritrovato nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce, ma del ragazzo non c’è ancora nessuna traccia. Anche il suo cellulare risulta spento da ieri mattina, come ha riferito la madre e la fidanzata che hanno tentato invano di rintracciarlo. In queste ore proprio il territorio limitrofo alla stazione ferroviaria viene battuto dagli uomini delle Forze dell’ordine coinvolti. Impegnato nelle ricerche i carabinieri con le unità cinofile, poliziotti, agenti della Polfer, i vigili urbani di Lecce e di Cavallino, i vigili del fuoco e i volontari di Croce Rossa e Protezione Civile.Il giovane ha diversi tatuaggi sul corpo da cui è facile riconoscerlo:Lettera A collo lato sx; una scritta King sormontata da coroncina sul polso; la lettera S sull'anulare della mano sinistra.