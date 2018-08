Emergenza caldo, oggi in 300 al pronto soccorso del Cardarelli

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono stati 300 i pazienti che, da stamattina, si sono presentati al pronto soccorso del Cardarelli per l'emergenza caldo. È quanto fa sapere, intervenendo in aula, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. «Ho parlato con Verdoliva, direttore generale del Cardarelli - afferma - e mi ha riferito che con una tale emergenza caldo, da stamattina sono arrivati 300 pazienti. Occorre aspettare 6-7 ore per reidratarli». «Quando sento parlare di barelle - aggiunge - c'è da vergognarsi. Il Cardarelli è un'eccellenza, al pari del Niguarda».