Nel giorno in cui sono attesi i primi risultati sul dna estratto dalle ossa ritrovate in via Po a Roma e collegate al caso della scomparsa di, dalla redazione diarriva una nota a far chiarezza sull'ipotesi circolata riguardo la scomparsa della moglie del custode che aveva abitato la casa del ritrovamento.«Non è scomparsa la donna indicata da alcune ipotesi circolate sull'identità delle ossa ritrovate in una dependance della Nunziatura Apostolica di via Po». Secondo fonti di Chi l'ha visto? i «resti non possono quindi essere della moglie del custode Pino che ha alloggiato nell'edificio, all'interno di Villa Giorgina, perché lei non è scomparsa», spiega una nota. A sostegno dell'ipotesi si era anche parlato di frequenti litigi fra i due che avrebbero potuto degenerare addirittura in un omicidio. Sulle ossa sono attesi oggi i primi risultarti della analisi della Scientifica.