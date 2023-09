Elena Mastrocinque, morta a 106 anni la nonnina star del web. Era la figlia del medico di D'Annunzio

di Mila Cantagallo

Aveva 106 anni e 7 mesi “ nonna Elena”, così la chiamavano i tanti follower che aveva virtualmente conquistato durante la pandemia, con i suoi video postati su Youtube, nei quali lamentava incertezze e disservizi del periodo del lockdown tra opinioni contrastanti di virologi, vaccinati, negazionisti e no vax. Un successo vitale decretato dai 7 milioni di visualizzazioni raggiunte. Ieri la signora Mastrocinque ha chiuso gli occhi per sempre, circondata dall’affetto del figlio e dei nipoti.

Chi era

Discendente di Caterina D’Avalos marchesa di Pescara, Elena Mastrocinque era figlia di un oculista militare partenopeo che curò l’occhio ferito di Gabriele D’Annunzio dopo la caduta con l’idrovolante a Grado. Una prestazione impeccabile per la quale il Vate espresse gratitudine in una lettera inviata al medico, conservata gelosamente dalla famiglia Mastrocinque.

Aveva sposato Renato Tarallo, cassiere della Banca d’Italia con cui aveva sempre vissuto a lungo a Napoli, città in cui la donna aveva lavorato come maestra.

A casa nonna Elena non aveva tempo di annoiarsi: si esercitava con le parole crociate, ascoltava musica, seguiva i telegiornali e quotidianamente aggiornava un diario in cui annotava frasi del papa, discorsi dei politici e perfino il contenuto delle chiacchierate con gli amici che andavano a salutarla nella propria abitazione.

Youtuber

Nel periodo pandemico, nonna Elena ha dedicato molto tempo anche ai video girati dal figlio regista nei quali, oltre ad esprimere le sue opinioni personali sul tema del momento in materia di Sanità, rivelava la sua insolita dieta durante la lunga permanenza a casa, un mix di cibi fritti, dolci, pasta due volte al giorno, acqua ghiacciata e due bicchieri di vino quotidiani. La sorprendente youtuber si presentava ai follower perfettamente curata nel look, con camicie, gonne, golfini bon ton e la messa in piega sui capelli color argento. Il messaggio più visualizzato è stato inserito dal regista Gabriele Salvatores nel docufilm “Fuori era primavera” trasmesso da Rai 1 e premiato al Festival di Roma.

