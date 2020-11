Dpcm e Regioni gialle, arancioni e rosse: Rezza e Brusaferro spiegano i criteri in conferenza stampa

Dopo il dpcm di ieri in tanti si chiedono quali indicatori hanno portato alla divisione delle Regioni italiane in gialle, arancioni e rosse: la spiegazione dovrebbe arrivare oggi alle 15.30 in conferenza stampa al Ministero della Salute. A parlare saranno Silvio Brusaferro dell'Iss e Gianni Rezza.

Leggi anche > Il ministro Speranza firma l'ordinanza: SCARICA IL PDF

La conferenza stampa di Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, e Rezza, Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, avrà come argomento l'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia: i due esperti, secondo quanto recita una nota dello stesso ministero, illustreranno gli indicatori che hanno portato all'ordinanza di ieri. La diretta su Leggo.it a questa pagina a partire dalle 15.30 circa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Novembre 2020, 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA