Coronavirus in Italia, intorno alle 17 il bollettino nazionale di oggi giovedì 5 novembre. A poche ore dall'entrata in vigore del nuovo dpcm che divide l'Italia in regioni gialle, arancioni e rosse, si registra un record di casi in Veneto, dove i nuovi positivi sono 3.264, il dato più alto dall'inizio della pandemia di Covid-19.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Novembre 2020, 16:26

