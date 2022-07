Udine, auto abbagliata dal sole travolge due donne: una è morta, l'altra è grave

Dramma nella serata di ieri in Friuli: un tragico incidente ha visto la morte di una donna e il grave ferimento di un'altra donna, a Villa Santina, in provincia di Udine. Un'auto ha travolto le due donne, entrambe anziane, che stavano attraversando la strada in piazza Cantore mentre tornavano a casa. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Gemona.

Travolto da un pirata di strada mentre attraversava sulle strisce pedonali: gravissimo un 25enne

Una Renault Clio, che procedeva a velocità regolare, le ha investite forse perché la conducente, di 56 anni, è stata abbagliata dagli ultimi raggi del sole poco prima delle 21. La vittima è una anziana di 89 anni, morta praticamente all'istante; l'amica, di 83 anni, è invece rimasta ferita ed è stata portata in codice rosso all'ospedale di Udine dove è ricoverata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Luglio 2022, 08:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA