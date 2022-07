Milano, travolto da un pirata di strada mentre attraversava sulle strisce pedonali: gravissimo un 25enne

E' in gravissime condizioni il ragazzo investito da un'auto pirata. L'incidente è avvenuto durante intorno all'una della notte tra giovedì 7 e venerdì 8 luglio, in via Bassini, a Milano.

Sul posto sono subito intervenuti il 118 e polizia locale. Da una prima ricostruzione, il 25enne italiano, al momento dell'impatto, stava attraversando la strada a piedi ed era sulle strisce pedonali quando è stato investito. E' stato soccorso e trasportato in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale San Raffaele di Milano. Ora è in condizioni delicate, come riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza.

Il conducente dell'auto che ha travolto il giovane non si è fermato a prestare soccorso, ma se ne sarebbe andato subito dopo l'impatto. Sono in corso le indagini della locale di Milano per identificare il responsabile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Luglio 2022, 19:26

