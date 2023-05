Omicidio a Cassino: donna uccisa a coltellate in casa. L'allarme dei vicini, la porta era aperta

di Giovanni Del Giaccio ed Elena Pittiglio

Una donna è stata uccisa a coltellate in casa, a Cassino (Frosinone), in via Pascoli. La conferma è arrivata dalla Polizia che sta indagando su quanto accaduto. Secondo le prime informazioni si tratta di una straniera di circa 30 anni, originaria della Repubblica Dominicana, ma al momento non vengono forniti ulteriori particolari sulla vicenda. Sono in corso accertamenti da parte del personale del commissariato.

L'omicidio

L'omicidio è avvenuto poco prima delle 14, a dare l'allarme sono stati alcuni vicini e a quanto sembra la porta dell'appartamento era aperta. L'episodio si è verificato in una zona centralissima, dove il sabato si tiene il mercato. Accertamenti sono in corso anche con l'ausilio della polizia scientifica. Tra le prime ipotesi c'è quella che la vittima fosse una prostituta. Dai primi riscontri sembra che l'appartamento fosse utilizzato come casa d'appuntamenti. Gli agenti stanno verificando nei secchioni dell'immondizia sotto al palazzo per verificare se chi ha usato il coltello possa averlo gettato nella spazzatura.

