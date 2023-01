Si sente male e muore mentre porta a spasso il cane

di Redazione web

Morta mentre portava a spasso il suo cane: è successo a Duino Aurisina, in provincia di Trieste. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 gennaio 2023, una donna di 75 anni è stata colta da un grave malore, ed è morta per un infarto in strada, vicino alla caserma dei Carabinieri di Duino. A dare l'allarme un passante, che ha chiamato il Numero unico di emergenza 112 e, vista la vicinanza con la caserma dei militari dell'Arma, la Sores ha allertato anche i loro. Inviate sul posto l'ambulanza da Santa Croce e l'automedica da Opicina.

I Carabinieri hanno prestato le primissime cure. All'arrivo dei due mezzi di soccorso, i sanitari hanno trovato la donna in arresto cardiocircolatorio e hanno tentato una lunga rianimazione, per quasi un'ora. Purtroppo inutile. Non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

