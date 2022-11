Martello cade dall'alto e sfonda il parabrezza dell'auto: grave una ragazza

di Redazione web

Una giovane donna di 33 anni è stata ricoverata d'urgenza dopo che, ieri sera, domenica 27 novembre, un martello ha colpito il parabrezza della sua auto, frantumandolo e finendole addosso al volto. La vicenda è avvenuta sulla strada verso Lago Patria, nel Napoletano.

La vicenda

L'episodio su cui i carabinieri di Varcaturo stanno indagando, è avvenuto ieri sera. Ciò che è accaduto è molto strano perché la donna colpita al volto, stava viaggiando indisturbata a bordo della sua Fiat 600 con alcuni amici, quando un oggetto è piombato dall'alto rompendo il vetro e colpendola.

La ragazza è stata soccorsa subito dagli amici che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Ora si trova in ospedale a Pozzuoli dove è stata ricoverata in prognosi riservata per fratture multiple maxillofacciali.

Le indagini

I carabinieri sono intervenuti tempestivamente sul posto, dove hanno fatto tutti i rilievi del caso. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e individuare i responsabili del gesto.

