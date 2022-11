Brutto incidente a Roma nei pressi di via Cristoforo Colombo. Un camion e una motocicletta si sono scontrate questa mattina poco prima delle 12 all'incocio con via Pindaro, una traversa della lunga arteria che attraversa la Capitale: ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 60 anni, portato in ospedale in codice rosso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Novembre 2022, 12:47

