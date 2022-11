Torino, bimbo di un anno e mezzo precipita dal balcone: ricoverato in codice rosso

Un bambino di un anno e mezzo è precipitato dal balcone al primo piano di un palazzo di corso Giulio Cesare all'angolo con via Gottardo, quartiere Barriera di Milano, a Torino. Il piccolo, di origini afgane, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all'ospedale Regina Margherita in codice rosso. In casa con lui c'erano la madre e i due fratelli. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Caduto sul tendone

La caduta del ragazzino, di origini afgane, sarebbe stata attutita dal tendone di una profumeria al piano terra. Dopo aver scavalcato la ringhiera del balcone, il bambino è rimbalzato sul tendone e finito sul marciapiede vicino alle auto parcheggiate.

