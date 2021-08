Donna ha un arresto cardiaco in aereo: cinque medici a bordo le salvano la vita

Una passeggera di un volo Volotea partito da Palermo e diretto a Pescara è stata colpita da arresto cardiaco durante il volo: ma ha avuto la fortuna di viaggiare con ben cinque medici a bordo dello stesso aereo. Sono stati infatti questi ultimi, quando si sono resi conto di ciò che stava accadendo, a effettuare manovre di rianimazione sulla donna, salvandole di fatto la vita.

Il volo è atterrato ieri sera e la signora, una volta rianimata e stabilizzata, è stata trasferita in un ospedale di Palermo con un'ambulanza del 118. «L'aeroporto di Palermo ringrazia i cinque medici (angeli) - dicono dalla Gesap, la società che gestisce lo scalo - per il pronto intervento effettuato in volo e l'equipaggio. Purtroppo, conosciamo il nome di quattro medici su cinque: Francesco Giardinelli, Antonio Cavataio, Germano Di Credico, Barbara De Curtis. Bravi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Agosto 2021, 10:37

