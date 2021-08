Roma, il Comune sbaglia ancora: il Tar del Lazio blocca il bando sulla messa in sicurezza degli alberi

Potature e messa in sicurezza degli alberi, un errore del Comune di Roma nella gara da appalto milionaria fa intervenire il Tar del Lazio che sospende tutto. Lavori fermi e alberi in bilico: la graduatoria dei partecipanti, adesso, è da rifare.

IL BANDO PER LA CURA DEGLI ALBERI

Un altro errore nei bandi e negli appalti di Roma Capitale: questa volta, dopo il caso delle forniture dei treni della metropolitana da oltre 250 milioni di euro, tocca alla cura del verde.

Per la potatura e la messa in sicurezza degli alberi, che a Roma cadono letteralmente a pezzi, il Comune ha lanciato nel 2019 quello che avrebbe dovuto rappresentare il punto di svolta per la cura e la manutenzione del verde: ha approvato la gara per un accordo quadro triennale, che divideva Roma in 8 lotti, per il servizio di manutenzione degli alberi delle strade e delle aree verdi. Il bando comprende anche parchi e Ville storiche come Villa Ada, Villa Borghese, Villa Pamphilj e la Pineta di Castelfusano.

Insomma, un intervento atteso da anni per i romani che, al primo temporale o con le raffiche di vento, assistono puntualmente alla caduta di alberi mai curati. I lavori finalmente prendevano forma.

ERRORI NEI PUNTEGGI, INTERVIENE IL TRIBUNALE

Ma qualcosa è andato storto. Nel mese di novembre scorso la commissione giudicatrice ha dato lettura dei punteggi delle ditte in gara, indicando i primi classificati. Nel mese di marzo sono iniziati gli interventi delle ditte aggiudicatarie ma il 31 marzo il Campidoglio ha ricevuto la notifica del ricorso al Tar del Lazio di una ditta che aveva partecipato al bando per il lotto 3 e che ha fatto ricorso al tribunale amministrativo per rivedere i punteggi, ritenendo di aver diritto ad un punteggio che non le è stato attribuito correttamente.

A RISCHIO IL VERDE DA BUFALOTTA A TOR CERVARA

Il lotto 3, che riguarda i Municipi III e IV, ha un valore pari a quasi 7 milioni di euro. E interessa quindi tutta l’area di Montesacro, Tufello, Talenti e Bufalotta, San Basilio, Tiburtina, Ponte Mammolo e Tor Cervara dove gli spazi verdi hanno un impatto notevole sul territorio dal parco di Aguzzano a parco Talenti e tutta l’area della Bufalotta.

Nel frattempo, a giugno, il Comune in attesa del pronunciamento del Tar stipula il contratto con la prima ditta classificata ma poi arriva la sentenza del Tar, Sez. II, pubblicata il 19 luglio scorso con cui i giudici accolgono il ricorso proposto dalla ricorrente.

TAR SOSPENDE TUTTO, PUNTEGGI SBALLATI NEL LOTTO 3

A questo punto il Comune ha dato mandato di effettuare per il LOTTO 3 una nuova “valutazione dell’offerta della ricorrente, e di attribuzione dei punteggi”, di annullare la determinazione dirigenziale con cui si attribuiva la gara al primo vincitore e, soprattutto, ha dovuto sospendere nel lotto 3 “tutti gli interventi manutentivi del verde verticale, anche già avviati e non conclusi”.

Bisogna rivedere punteggi, graduatorie e tempistiche. Insomma, ancora una volta i lavori si fermano. A bloccare tutto questa volta sono stati i giudici del Tar del Lazio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Agosto 2021, 09:58

