Nonostante fosse divorziato, aveva pensato di trascorrere le vacanze assieme all'ex moglie, ma l' uomo ha scoperto troppo tardi che non era stata una buona idea visto che ha tentato di strangolare la donna, finendo per questo in carcere. Entrambi romeni e 37enni, erano arrivati pochi giorni fa a Caorle (Venezia) assieme ai loro due figli minori. Quello che doveva essere un soggiorno di mare e sole, si è invece trasformato in un incubo per la donna che è stata aggredita con ferocia in casa dal suo ex il quale l'ha fatta fuggire con i figli dopo averla presa a calci e pugni.



L'uomo, forse anche annebbiato dall'abuso di alcolici, li ha inseguiti in strada e, dopo aver raggiunto la donna ha continuato a colpirla tentando di strangolarla. Solo l'intervento di un passante ha probabilmente evitato che accadesse il peggio.



La donna si è rifugiata in un locale e non è più uscita fino all'arrivo dei carabinieri che hanno fermato per tentato omicidio il suo ex consorte che stava pensando di rientrare in Romania. La donna, che nel frattempo era stata portata in ospedale, è stata medicata e dimessa con 30 giorni di prognosi. Informato dell'accaduto, il pm di turno, Federico Facchin, ha disposto che l'uomo venisse ristretto in carcere a Pordenone, in attesa della convalida, prevista domani 5 luglio. Giovedì 4 Luglio 2019, 14:57