La sua praticante si sposa, l'avvocato le regala un buono per il divorzio

La suale regala un. Un regalo di nozze inconsueto, forse non proprio di ottimo gusto, ma di certo pratico e utile dati i tempi in corso. Se è vero che l'amore è eterno finché dura un legale diha approfittato per fare come regalo a una sua collega un "buono sconto" per un eventuale futuro divorzio dal neo marito.L'avvocato Carmen Posillipo del Foro di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha regalato a Francesca, sua compagna di studio, un buono per una separazione consensuale gratuita o giudiziale della durata di tre anni. Va precisato che altro non è che una provocazione, visto il crescente trend di divorzi degli ultimi anni. Provocazione dovuta al fatto che entrambi gli avvocati sono specializzati in diritto di famiglia e quotidianamente hanno a che fare con coppie in crisi«Se questo matrimonio supererà i tre anni», ha spiegato il legale ironicamente, «convertirò il buono in denaro». Poi aggiunge: «L'ho fatto un po' per esorcizzare, un po' per gioco e anche per scaramanzia», scrive nel biglietto di nozze, «perché il costo della fine di un matrimonio manda in rovina ogni famiglia, quindi prima di usare questo buono pensateci bene. Auguri».Il post che è diventato virale in rete è stato corredato da una spiegazione dell'avvocato: «Anche se qualcuno non lo ha capito, Sono felice che oggi abbiamo riso insieme sulla mia provocazione Ovviamente domani avrete il nostro regalo, e ovviamente questo era un invito a non desistere alle prime difficoltà e a tenere duro, ma tu Francesca che hai trascorso tanto tempo con me, sai quanto io ci tenga a provare fino allo stremo delle mie forze a risolvere le contese familiari. Vi auguro una vita piena di gioia e felicità e sono certa che saprete con intelligenza superare i momenti duri che durante la vita matrimoniale si presenteranno. A domani e sogni d’oro».