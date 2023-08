Detenuto evade dai domiciliari: «Non sopporto mia moglie». Ma per lui niente carcere, torna a casa

di Redazione Web

La vita di coppia può diventare insopportabile quando non si può uscire di casa. Dopo i vari lockdown per il Covid è una triste verità con cui in tanti hanno fatto i conti. Ma c'è chi ancora deve fare i conti con una vita di coppia senza svaghi e che, piuttosto, ricorre al carcere per allontanarsi dal partner.

È il caso di un detenuto, agli arresti domiciliari, di Montoro (in provincia di Avellino) che, esasperato dalla presenza costante e opprimente della moglie ha deciso di "rifugiarsi" in carcere.

Evade per andare in carcere, ma arriva la beffa

L'uomo non sopportava più la convivenza forzata con la moglie e ha deciso di evadere proprio per trovare un po' di "serenità" in carcere. Secondo quanto confermato dai carabinieri, infatti, il detenuto è evaso dai domiciliari, ma per lui è arrivata la beffa.

I militari, infatti, dopo averlo denunciato hanno deciso di sottoporlo, nuovamente, agli arresti domiciliari. Il 36enne, già sottoposto al provvedimento limitativo di libertà personale presso la propria abitazione dal mese di giugno 2023, ha spiegato ai carabinieri di non tollerare più la convivenza forzata con la donna e di volere quindi scontare la sua pena in una struttura carceraria.

I militari lo hanno denunciato con l’accusa di evasione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari. Niente da fare, dunque. L'unica soluzione plausibile, adesso, sembra essere quella del divorzio.

