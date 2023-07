Detenuto scavalca la recinzione ed evade: caccia all'uomo nel Messinese

di Redazione Web

Un detenuto è evaso dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, ieri pomeriggio. Lo dice il Sindacato autonomo polizia penitenziaria che parla di «evasione annunciata». «Adesso è prioritario catturare l'evaso - dice Donato Capece, segretario generale del Sappe - ma la grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria».

Otto giorni fa il garante regionale dei detenuti Santi Consolo aveva visitato l'Istituto peniteziario di Barcellona Pozzo di Gotto, per lo sciopero della fame intrapreso da due detenuti dell'area salute mentale uno dei quali è stato trasferito quel giorno.

Nel carcere Vittorio Madia ci sono 211 detenuti, di cui 30 internati (28 in misura di sicurezza casa-lavoro e 2 addetti all'orto agricolo). Per il garante l'Atsm di Barcellona Pozzo di Gotto è l'unica operativa in tutta la regione siciliana e «vanno con la massima sollecitudine attivate le altre due, da realizzare presso l'Istituto di Siracusa e il Pagliarelli di Palermo. Tale Atsm non fruisce allo stato di sufficiente adeguato supporto di psichiatri e psicologi». Le condizioni mentali delle persone ospitate non appaiono soddisfacenti per il garante.

L'evasione

Detenuto evade, scavalcando un muro della recinzione esterna, dalla casa circondariale di Barcellona. La rocambolesca evasione è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, sotto a un sole cocente che ha reso quasi deserte le strade che scorrono davanti al carcere.

Le ricerche avviate dal nucleo della polizia penitenziaria fino adesso sono rimaste senza esito. Non si conosce ancora l'identità dell'evaso che ha fatto perdere le sue tracce. A nulla sono valse le ricerche effettuate fino ad ora lungo i muri perimetrali dell'Istituto carcerario. Istituto che conferma la vulnerabilità sia per i precedenti casi di fuga che per l'introduzione al suo interno di telefonini e schede telefoniche di ogni genere.

