Zaki libero, oggi sarà in Italia. Al Sisi concede la grazia. Tajani: «Nessun baratto con caso Regeni»

L'ANNUNCIO

La decisione di al-Sisi cambia le carte in tavola e mostra di tenere in particolare considerazione i rapporti tra Roma e Il Cairo. Infatti, non soltanto Zaki ha ricevuto la grazia, ma come ha annunciato la stessa premier Giorgia Meloni, già oggi potrà essere in Italia. Libero da ogni vincolo. In particolare da quel divieto di viaggiare che era tanto temuto dai suoi legali. «Patrick Zaki sarà in Italia e gli auguro dal profondo del cuore una vita di serenità e di successi - ha detto Meloni in un videomessaggio -. Voglio ringraziare il presidente al-Sisi per questo gesto molto importante. Fin dal nostro primo incontro lo scorso novembre io non ho mai smesso di porre la questione e ho sempre riscontrato da parte sua attenzione e disponibilità». Poi ha aggiunto: «Voglio ringraziare l'Intelligence (l'Aise, il servizio segreto esterno, che si sta anche occupando del suo trasferimento) e i diplomatici, tanto italiani che egiziani, che in questi mesi non hanno mai smesso di lavorare per arrivare alla soluzione auspicata».



La sua liberazione è stata frutto «di una lunga e costante trattativa», «in politica - ha sottolineato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani - conta il lavoro, contano i fatti. E questi ci sono stati. Grazie alla politica estera del governo abbiamo dato un contributo decisivo alla liberazione. Risultati concreti attraverso il lavoro ed una credibilità internazionale».

Non appena la notizia è diventata ufficiale, la madre e lo zio del giovane attivista si sono recati alla stazione di polizia di Nuova Mansoura per attenderne il rilascio, previsto per questa mattina alle 9 ora locale. «Se Dio vuole, sarà a casa presto», ha dichiarato la mamma. «Tutte le persone che beneficiano della grazia presidenziale vengono rilasciate lo stesso giorno», ha confermato uno dei suoi legali, Samweil Tharwat.

IL FUTURO

I FAMILIARI

LE REAZIONI

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA