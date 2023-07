Michelle Causo, il suo cellulare sporco di sangue. «Forse un disperato tentativo di chiedere aiuto». Indagini sulle chat della ragazza

di Redazione web

Sono stati scaricati venerdì scorso i tabulati telefonici di Michelle Maria Causo e del 17enne cingalese, ad oggi detenuto nel carcere minorile di Casal del Marmo con l'accusa di aver ucciso la coetanea e di averne occultato il corpo in un carrello della spesa poi abbandonato accanto ai cassonetti in zona Primavalle. Lo riferisce l'Adnkronos.

Quel sangue sul cellulare e la drammatica ipotesi

Tantissime le chat al vaglio degli agenti della Squadra Mobile che, nel corso del primo dei due sopralluoghi nell'appartamento in via Dusmet, hanno sequestrato il cellulare della vittima sporco di sangue, forse afferrato dalla ragazza in un disperato tentativo di chiedere aiuto.

Francesco Valdiserri, Chiara Silvestri condannata a 5 anni: la ragazza lo ha investito e ucciso sulla Colombo lo scorso ottobre

Dai messaggi possibile ricostruire le ultime ore di vita di Michelle

Dai messaggi nel suo smartphone e da quelli nel telefono del presunto assassino sarà così possibile ricostruire non solo le ultime ore della vittima ma anche la natura della relazione tra i due, e quindi il movente del macabro omicidio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Luglio 2023, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA